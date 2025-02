Deputado Luciano Pimentel deseja uma gestão exitosa para os prefeitos eleitos em Sergipe

Nesta terça-feira, 4, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) dedicou seu primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) neste ano de 2025 para desejar aos prefeitos eleitos e reeleitos no estado uma gestão bem-sucedida na promoção de ações que beneficiem a população sergipana e possam impulsionar o desenvolvimento de todos os municípios.

Em sua fala, o parlamentar fez questão de citar gestores municipais cuja caminhada eleitoral ele pôde acompanhar de perto, bem como aliados de longa data que retornaram à administração pública, trazendo propostas de renovação para a gestão das cidades onde conquistaram a vitória nas urnas.

Para manifestar seus votos de uma gestão eficiente em favor de seus municípios, Luciano Pimentel mencionou os prefeitos de Simão Dias, Graccho Cardoso, Cumbe, Santa Rosa de Lima, Carmópolis e Pedrinhas.

“Gostaria de desejar aos novos prefeitos e prefeitas de Sergipe uma gestão efetiva em benefício da população sergipana. E aqui não poderia deixar de mencionar alguns amigos e aliados para, através das palavras direcionadas a cada um deles, externar meus mais sinceros votos de sucesso a todos os gestores municipais do nosso estado”, destacou Pimentel.

Simão Dias

Iniciando essas saudações, Pimentel parabenizou o prefeito reeleito de Simão Dias, Cristiano Viana, um parceiro do mandato que se destacou ao assumir a administração municipal. “Quero parabenizar o prefeito Cristiano Viana, um amigo que retornou à Prefeitura de Simão Dias após um exitoso mandato, sendo reconduzido ao cargo pelo povo simãodiense, que reconheceu o seu trabalho à frente do município. Uma atuação que, inclusive, colocou Simão Dias em lugar de destaque no estado e de referência em diversas áreas, a exemplo da saúde”, ressaltou Luciano Pimentel.

Graccho Cardoso

Continuando com seu discurso, Pimentel citou o prefeito de Graccho Cardoso, José Nicarcio Aragão (Cassinho de Quixabeira), com quem construiu uma parceria sólida em defesa do povo graquense. “Neste ano, o meu querido amigo Cassinho, de Graccho Cardoso, também retornou à administração do município após quatro anos, voltando ao cargo pelas mãos do povo graquense, que ansiava por mudança. Tenho certeza de que, em sua gestão, Graccho Cardoso viverá dias melhores, porque ele tem experiência e capacidade para reconstruir o município”, pontuou Luciano.

Cumbe

Reconhecendo os parceiros de longa data, o deputado fez menção ao município de Cumbe, que tem como atual gestor Eri Barroso.” Quero desejar sucesso ao meu querido amigo Eri, prefeito de Cumbe, um parceiro do nosso mandato, que acompanho em todo esse tempo de atuação parlamentar. Eri é um homem de bem, sério e comprometido com sua cidade, que certamente fará uma grande gestão em Cumbe”, disse Pimentel.

Santa Rosa de Lima

Luciano também lembrou de um amigo que conquistou ainda em sua passagem pela Caixa e que hoje é prefeito do município de Santa Rosa de Lima. “Registro aqui minha saudação especial ao amigo Janilson Alves, eleito em Santa Rosa de Lima. Trabalhamos juntos por muitos anos na Caixa e, em janeiro, ele assumiu o mandato de prefeito. É uma pessoa que conheço bem e que, com seu empenho, luta e vontade de servir ao seu povo, será um grande gestor”, frisou.

Carmópolis

O deputado falou ainda sobre o prefeito eleito em Carmópolis. “O prefeito Edi Leite, escolhido pelo povo carmopolitano para gerir o município, é um amigo com quem estive nesta campanha e que assumiu a Prefeitura de Carmópolis com muita garra. Com sua determinação, ele, sem dúvidas, irá conduzir uma gestão exitosa”, pontuou Luciano.

Pedrinhas

Concluindo sua fala, Pimentel desejou êxito à prefeita reeleita de Pedrinhas, France de Domingos, uma gestora parceira do mandato na defesa dos interesses do povo pedrinhense.”Não poderia encerrar minha fala sem parabenizar minha querida amiga France de Domingos, que foi uma revelação na gestão do município de Pedrinhas. Tenho certeza de que fará novamente um trabalho brilhante em benefício da população do município”, finalizou Luciano.

Da Assessoria – Foto: Jadilson Simões – Alese