DEPUTADO LUCIANO PIMENTEL DESTACA AVANÇOS NA EDUCAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL EM DISCURSO NA ALESE

Na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado Luciano Pimentel (PP) ressaltou dois importantes temas durante a Sessão Plenária desta quinta-feira (12): os avanços na educação no município de Pedrinhas e a aprovação de um projeto nacional de incentivo à transição energética.

O parlamentar elogiou a gestão educacional do município de Pedrinhas, que colocou a cidade no topo do ranking estadual de crianças matriculadas na faixa etária de 0 a 6 anos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o município alcançou um índice de 79,12% de crianças nessa faixa na escola, a maior taxa de Sergipe. “É um fato muito relevante e que demonstra como a prioridade na educação pode transformar a realidade de um município. Parabenizo a prefeita França e a secretária Ana Lourdes pelo empenho e trabalho, que são exemplos para todo o estado”, destacou Pimentel.

O deputado também aproveitou para parabenizar o Tribunal de Contas pelo estudo que tornou público esses indicadores, incentivando outros municípios a adotarem políticas educacionais semelhantes.

Ainda em seu discurso, Luciano Pimentel comentou a recente aprovação, no Senado Federal, do Programa de Aceleração da Transição Energética, com relatoria do senador sergipano Laércio Oliveira. O projeto visa substituir matrizes energéticas por fontes renováveis, como solar e eólica, permitindo que empresas acessem recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FMC) e negociem dívidas com a União, desde que invistam em projetos sustentáveis.

Pimentel enfatizou a importância do programa para mitigar os impactos climáticos e reduzir custos com energia. “Esse projeto representa um grande avanço para o setor de energia renovável no Brasil, proporcionando energia mais barata e sustentável, essencial para o desenvolvimento econômico do país. Como defensor dessa pauta desde meu primeiro mandato, fico feliz em ver Sergipe se destacando nesse cenário, com o senador Laércio Oliveira à frente dessa iniciativa”, colocou Pimentel.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias

Por Kelly Monique Oliveira I. Vasconcelos