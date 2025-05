Luciano Pimentel é agraciado com a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira, 21, para agradecer aos parlamentares goianos por ter sido agraciado com a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

A medalha foi entregue na última segunda-feira, 19, em sessão solene conduzida pelo presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto. A cerimônia contou com a presença de membros da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), que, assim como Luciano Pimentel, estiveram em Goiânia para participar da 4ª reunião da diretoria executiva da entidade.

“No início desta semana, eu e o colega deputado Georgeo Passos tivemos a grata surpresa de receber a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, que é a maior honraria outorgada pela Assembleia Legislativa de Goiás. Muito me honra ser merecedor de uma comenda de tamanha relevância para o Parlamento goiano. Esse reconhecimento ultrapassa fronteiras e reforça que o trabalho sério, com foco no bem comum, é valorizado. Divido essa conquista com todos os sergipanos que acreditam em uma política transformadora”, destacou Luciano Pimentel.

Ainda em Goiânia, o deputado fez uma visita ao Palácio das Esmeraldas, sede do Governo de Goiás, onde, junto com a comitiva da Unale, foi recebido pelo governador Ronaldo Caiado. “Estivemos com o governador, que fez uma apresentação das ações do governo, com destaque para o trabalho nas áreas da Saúde e da Educação. Foi um momento valioso para fortalecer o diálogo institucional entre a Unale e o Governo de Goiás, promovendo a cooperação entre os Legislativos estaduais e o Poder Executivo”, completou.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese