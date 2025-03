Deputado Luciano Pimentel fala sobre a tradição do São João em Sergipe

Durante Sessão Plenária, nesta terça-feira (25), o deputado Luciano Pimentel (PP) elogiou o lançamento da programação dos festejos juninos pelo governador Fábio Mitidieri no último sábado (22). Segundo ele, a festa é um dos principais eventos do turismo sergipano, impulsionando a economia e promovendo a inclusão social.

“Sergipe é o país do forró! Nosso São João atrai turistas de todo o Brasil e fortalece a cultura local. Neste ano, teremos mais de 700 apresentações, sendo 635 de artistas sergipanos, reafirmando o compromisso com a valorização da música e tradições do nosso estado”, afirmou o deputado.

Entre as inovações para 2025, Pimentel destacou a ampliação de ações inclusivas, como a contratação de pessoas com deficiência e o acolhimento de catadores e ambulantes. Além disso, novos espaços serão incorporados à programação, incluindo teatros e salas sensoriais, garantindo acessibilidade e conforto para todos.

A festa também contará com eventos tradicionais, como o concurso Rei e Rainha do País do Forró, o Arrasta Pé do 18 do Forte e a retomada da temporada de forró no Gonzagão. “O governo garantiu um plano de segurança robusto, com policiamento efetivo, para que sergipanos e turistas possam celebrar com paz e alegria”, acrescentou o parlamentar.

Em 2024, Sergipe consolidou-se como um dos principais polos turísticos do Nordeste, atraindo mais de 772 mil pessoas e gerando um impacto econômico de R$ 80 milhões. Para este ano, a expectativa é ainda maior, com o fortalecimento do setor por meio de investimentos em promoção nacional e ampliação da malha aérea. “Com voos extras no verão e no Carnaval, Sergipe se torna cada vez mais um dos destinos mais procurados do Brasil”, finalizou Pimentel.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques