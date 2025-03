Deputado Luciano Pimentel participa de Sessão Itinerante da Alese em Propriá

Nesta quinta-feira, 20, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) participou da primeira sessão plenária itinerante da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em 2025. A sessão foi realizada no auditório da Universidade Tiradentes (Unit) – Polo Propriá, com a presença do prefeito do município, Luciano de Menininha, além de vereadores propriaenses e prefeitos de cidades do Baixo São Francisco sergipano.

Ao iniciar seu pronunciamento, Luciano Pimentel parabenizou o presidente da Alese, Jeferson Andrade (PSD), pela retomada das sessões itinerantes e enfatizou a satisfação de Propriá ter sido escolhida para iniciar esse novo ciclo.

“Tenho um carinho muito grande por Propriá, pois foi aqui que iniciei minha carreira profissional na Caixa Econômica Federal. Fui gerente da Caixa nesta cidade e tive um acolhimento que possibilitou um trabalho de destaque, impulsionando minha trajetória na instituição. Galguei todos os cargos que um funcionário de carreira poderia alcançar na Caixa, e isso devo, em parte, ao aprendizado e à recepção que recebi deste município. Isso também reforça minha responsabilidade para com o povo propriaense”, afirmou Pimentel.

Em seu discurso, o parlamentar também ressaltou a construção de um Centro Regional de Reabilitação e Medicina Interativa no município de Neópolis. A obra, que beneficiará toda a região do Baixo São Francisco, está sendo viabilizada com recursos de emenda parlamentar de seu mandato.

“Este será um centro de reabilitação referência em Sergipe e, para nossa felicidade, está sendo construído com recursos destinados pelo nosso mandato. Poucos conhecem essa obra, mas, junto com Heriberto Vieira e a atual vice-prefeita de Neópolis, Marli Vieira, visitamos instituições em Arapiraca e Penedo para buscar informações que pudessem subsidiar esse projeto. Graças a esse esforço, muitas famílias poderão receber atendimento especializado sem precisar se deslocar até a capital”, salientou Luciano.

Pimentel destacou ainda a importância do evento para aproximar o Parlamento das demandas da população e fortalecer sua ação legislativa. “Foi um momento valioso para aprofundar o conhecimento sobre a realidade da região e compreender as principais necessidades dos munícipes, permitindo que nosso mandato atue com ainda mais efetividade na defesa dos interesses do povo de Propriá”.

De acordo com a Alese, estão programadas quatro sessões itinerantes para este ano, priorizando os municípios que ainda não receberam essa iniciativa. Da Assessoria Foto: Jadilson Simões/Alese