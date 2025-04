Deputado Luciano Pimentel participa do ‘Sergipe é aqui’ em Simão Dias

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) esteve, nesta sexta-feira, 11, no município de Simão Dias, onde acompanhou a 45ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, promovido pelo Governo do Estado. A iniciativa levou à população simãodiense mais de 160 serviços gratuitos, reforçando o compromisso com a cidadania, a inclusão e a aproximação entre o poder público e a sociedade.

A agenda do parlamentar teve início com visitas ao Centro de Memória Digital Profª Enedina Chagas e à Casa do Artesão Simãodiense, espaços que preservam e valorizam a cultura e a identidade local. Em seguida, o deputado participou da inauguração da reforma do antigo Hospital Bom Jesus, para implantação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de um Centro de Especialidades Médicas.

Os compromissos no município encerraram com a assinatura de atos governamentais, considerada uma das etapas mais aguardadas em todas as edições do ‘Sergipe é aqui’, por simbolizar diretamente os avanços e investimentos do Estado nos municípios.

Em discurso durante o evento, Luciano Pimentel fez questão de reconhecer o legado do ex-governador Belivaldo Chagas em Simão Dias e elogiou o atual chefe do Executivo estadual, Fábio Mitidieri, por dar continuidade a esse trabalho com dinamismo, buscando, também, atrair mais investimentos para Sergipe e levando obras importantes para todo o estado.

“Governador, eu tenho certeza de que no seu coração há um pedacinho reservado também para trazer grandes investimentos para Simão Dias, para que esse município continue crescendo. Hoje, o senhor viu de perto a quantidade de pessoas que vieram lhe acolher, participar e demonstrar apoio a um programa que aproxima o Estado de sua gente. Parabéns por sua gestão, governador! Continue nessa toada que Sergipe vai longe”, afirmou o parlamentar.

Pimentel também parabenizou o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, pela atuação à frente da gestão municipal. “Parabéns, prefeito Cristiano. Siga firme nesse propósito de fazer uma gestão moderna, sensível às demandas da população e que tem sido referência em todo o estado. Seu trabalho tem gerado benefícios concretos para o povo simãodiense”, concluiu o deputado.

