DEPUTADO LUCIANO PIMENTEL PASSA POR INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E SE AFASTA DAS SESSÕES POR 30 DIAS

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) passou por uma intervenção cirúrgica necessária para a preservação de sua saúde e bem-estar. O procedimento foi realizado com êxito, sem qualquer intercorrência.

Seguindo orientação médica, Luciano permanecerá afastado das sessões legislativas e das agendas públicas pelos próximos 30 dias, período destinado à sua recuperação.

O deputado encontra-se bem, confiante e agradecido a Deus pela condução de todo o processo. Em breve, retomará suas atividades no parlamento, mantendo firme o compromisso de trabalhar com seriedade na defesa de pautas essenciais para o desenvolvimento de Sergipe.

Foto Jadilson Simões