Deputado Luciano Pimentel registra recorde histórico do Banese

Durante pronunciamento na manhá desta terça-feira (11) na Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Pimentel (PP), fez um registro sobre o crescimento do Banco do Estado de Sergipe (Banese), no que se refere à liberação de recursos.

“O ano agrícola 2023/2024 ainda não acabou, mas o Banese já alcançou o recorde histórico em liberação de recursos para o custeio do milho no estado, com R$ 101 milhões investidos através de 722 operações de crédito em um mesmo ano safra”, ressalta.

De acordo com Pimentel, esse valor já é 23% maior que o total destinado durante todo o período 2022/2023, quando o banco liberou cerca de R$ 82 milhões.

“A expectativa do banco dos sergipanos é ampliar, ainda mais, esse recorde até o final do mês de junho, quando será possível apreciar o valor total liberado para os produtores rurais, e conhecer as localidades que mais receberam recursos”, observa.

O deputado acrescentou que por meio do Banese + Agro, que tem unidades nos municípios de Aracaju, Itabaiana e Lagarto, o banco dos sergipanos tem colaborado fortemente com o crescimento da produção agrícola sergipana, em especial, do milho.

Foto: Joel Luis/Alese

Por Aldaci de Souza