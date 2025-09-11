Deputado Luciano Pimentel representa Sergipe em Fórum de Legisladores na China

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) está entre os três parlamentares brasileiros convidados para participar do Fórum de Legisladores para Intercâmbios Amistosos, que acontece na China. Pimentel integra a delegação da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), composta também pela presidente da entidade, deputada Tia Ju (Republicanos-RJ), e pelo ex-presidente da instituição, deputado Sérgio Aguiar (PDT-CE).

O evento é realizado pela Associação do Povo Chinês para Amizade com Países Estrangeiros (CPAFFC) e tem como tema central “Construção de Parcerias Globais para o Avanço Conjunto do Desenvolvimento Comum e Sustentável”. O objetivo é intensificar os intercâmbios parlamentares e fortalecer a cooperação internacional.

A programação na China iniciou nessa quarta-feira, 10, em Pequim, com uma visita à Cidade Proibida, patrimônio histórico e cultural da humanidade. Na sequência, a comitiva da Unale acompanhou as atividades da Assembleia Popular Nacional (APN), o maior órgão legislativo do mundo, onde foi recebida pelo presidente, Mr. Zhao Leji.

Junto a 58 parlamentares de 45 países, os deputados brasileiros participaram de uma reunião que debateu questões relacionadas à necessidade de fortalecimento da Organização Mundial do Comércio, à ampliação da cooperação internacional em infraestrutura, à defesa da soberania dos países e ao incentivo a práticas modernas de comércio. A visita incluiu ainda uma recepção oficial na sede da CPAFFC, ocasião em que o presidente, Mr. Yang Wanming, ressaltou a relevância das relações de amizade entre os povos.

Nos próximos dias, em Xinjiang, Luciano Pimentel acompanhará as discussões promovidas no evento por meio de painéis temáticos sobre direitos humanos, meio ambiente e o papel do Sul Global no cenário internacional. Durante o Fórum, o parlamentar ministrará uma palestra sobre a proteção das minorias étnicas no Brasil, ressaltando a diversidade cultural do país e as políticas públicas de inclusão.

“O Brasil tem tradição no respeito às minorias e às culturas regionais. Trazer essa visão para o fórum é contribuir para que o debate sobre direitos humanos e diversidade seja pautado pela preservação das identidades e pelo desenvolvimento sustentável”, afirma Pimentel.

Por Assessoria – Foto: Ascom/Unale