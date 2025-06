Deputado Luciano Pimentel representa Sergipe no primeiro Fórum Internacional da Unale

Entre os dias 2 e 6 de junho, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) representou Sergipe no primeiro Fórum Internacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizado durante o Pan American Freedom Forum, em Orlando, nos Estados Unidos.

Pimentel, que já presidiu duas comissões temáticas da Unale e atualmente é tesoureiro da entidade, integrou uma delegação composta por 24 parlamentares de 15 estados brasileiros. Para ele, o evento foi um marco na história da instituição, que há 29 anos desempenha um trabalho essencial na defesa do legislativo estadual.

“A Unale é uma entidade que conquistou o respeito em todo o país e, nos últimos anos, tem alcançado reconhecimento também no âmbito internacional, promovendo acordos de cooperação técnica e alavancando a troca de informações e experiências de projetos bem-sucedidos no Parlamento Exterior. Nesse sentido, o fórum simboliza mais um passo importante nesta caminhada pelo fortalecimento do papel dos parlamentos brasileiros no cenário internacional e na construção de pontes de cooperação institucional nas Américas”, considera Pimentel.

O encontro abordou iniciativas relacionadas à economia sustentável, empreendedorismo, turismo, soluções tecnológicas e inclusivas para os desafios contemporâneos enfrentados pelos estados, além de discutir temas como inteligência artificial, segurança jurídica, nomadismo digital e gestão pública inovadora.

“Foi uma honra representar Sergipe nesse espaço de diálogo internacional, que promoveu o intercâmbio de boas práticas legislativas, sendo uma oportunidade ímpar para conhecer o que tem sido feito em diversas áreas importantes para o desenvolvimento do país, debatendo o presente e o futuro, com foco na nossa atuação parlamentar e no fortalecimento dos legislativos estaduais como agentes de transformação”, afirma Luciano.

Pan American Freedom Forum

O Pan American Freedom Forum é uma iniciativa educacional, apartidária e internacional, que reúne lideranças políticas, empresariais e da sociedade civil para discutir os desafios contemporâneos da liberdade, da prosperidade e do Estado de Direito no Hemisfério Ocidental.

Entre os palestrantes desta edição estiveram o deputado republicano Cory Mills (Flórida), o prefeito de Boca Raton (Flórida), Scott Singer, o senador da Flórida, Jay Collins, o secretário internacional do Partido Nacional de Honduras, Frank Alley, e Daniel Garza, presidente da Libre, uma organização sem fins lucrativos que promove soluções para capacitar a comunidade hispânica dos EUA.

Da Assessoria – Foto: Ascom/Unale