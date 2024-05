Deputado Luiz Fonseca destaca realização do ‘Sergipe É Aqui”

O deputado Luiz Fonseca (PP) subiu à Tribuna, nesta terça-feira (28), para destacar a realização da 27a edição do projeto ‘Sergipe É Aqui’. Na última quinta-feira, os serviços foram prestados no município de Itabi e nesta quarta-feira (29), Tomar do Geru receberá o evento.

“Foi idealizado pelo Governo do Estado, pelo qual leva, interinamento, para os municípios sergipanos toda estrutura governamental e presta serviços a comunidades do interior sergipano. Nesta edição, já foram feitos mais de 110 mil atendimentos à população”, falou.

O parlamentar acrescentou que os municípios recebem o Governo do Estado para assinaturas de ordens de serviços para que obras estruturantes sejam realizadas. Ele parabenizou o Governo e todos os colaboradores que realizam os trabalhos para que os serviços sejam prestados.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira