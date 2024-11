Deputado Luizão Donatrampi repercute a eleição nos EUA

Na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (6), o deputado Luizão Donatrampi, repercutiu as eleições americanas, ainda em curso. Na oportunidade, o parlamentar parabenizou Donald Trump (Republicano) pela vitória.

O deputado Luizão defende, que assim como, nos Estados Unidos, a direita retornará ao poder após as eleições de 2026 no Brasil. “Nós vamos resgatar o nosso país da esquerda”, frisou o parlamentar.

Trump ocupará o cargo de presidente dos Estados Unidos nos próximos quatro anos. “Hoje é um dia de alegria pela vitória do grande presidente Donald Trump, eleito ontem, com uma votação esmagadora. Com a vitória do novo presidente será dado um basta na sexualização das crianças, liberação das drogas, assassinato de crianças na barriga da mãe, ideologia de gênero”, declarou o deputado Luizão Donatrampi.

Linda Brasil

Em resposta ao deputado Luizão Donatrampi, a parlamentar Linda Brasil defendeu a realização de políticas públicas que garantem justiça social ao povo brasileiro. “Eu falo do Brasil e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Precisamos estudar política internacional para debater o assunto. Em 2026, estaremos na luta e favor dos direitos humanos”, destacou.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos