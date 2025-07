Deputado Manuel Marcos critica mutirões para fazer cirurgias no país

O deputado Manuel Marcos (PSD) fez um pronunciamento na Sessão Plenária desta quinta-feira (3), sobre a informação de que o Governo Federal vai realizar um mutirão com o objetivo de diminuir as filas de espera por cirurgias.

“Eu fico indignado com o comportamento de alguns governantes. Que coisa mais patética fazer mutirão para operar em todo o Brasil mais de 10 mil pessoas. Todo indivíduo que faz mutirão na saúde demosntra incompetência administrativa porque vai fazer mutirão com os pacientes do SUS e o Ministério da Saúde é o segundo a ter mais recursos. Agora fazer mutirão é tratar as pessoas com irracionalidade”, entende.

Manuel Marcos acrecentou que, quando se faz mutirão para tratar da saúde das pessoas é porque não dá o direito de escolha. “Isso é um absurdo pois quando o cidadão vai operar a esposa ou os filhos, têm o direito de escolher o profissional. Mutirão é tratar o indivíduo como coisa e eu como médico não aceito isso; a relação médico-paciente leva mais de 45% de possibilidade de cura e essa realação é quebrada com esses mutirões é quebrada por incompetência de quem administra a nossa saúde e os nossos recursos. Precisamos abrir os olhos para isso nesse país. Vamos tratar gente como gente e não como objeto qualquer”, enfatiza parabenizando a contratação de clínicas para atender pacientes do SUS.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza