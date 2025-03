Deputado Manuel Marcos elogia iniciativa da sessão itinerante da Alese

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira (19) o deputado Manuel Marcos (PSD) elogiou a iniciativa promovida pelo Poder Legislativo com a sessão itinerante, no município de Propriá que será realizada na quinta-feira (20).

Amanhã, a Alese vai transferir toda a estrutura de uma sessão plenária para o auditório da Universidade Tiradentes (Unit) – no Polo de Propriá. Será um dia de trabalho e debates com a presença dos deputados, da assessoria legislativa, da assessoria parlamentar e do sistema de comunicação da Assembleia.

“Propriá, localizada no baixo São Francisco, é uma cidade de relevo e história ímpar e foi até visitada pelo então imperador do Brasil, D.Pedro II. Também foi até a década de 1970 a segunda maior economia de Sergipe. A sessão será muito significativa. Ela vai levar o olhar dos deputados para aquele município”, ressaltou o deputado Manuel Marcos.

A sessão itinerante será aberta ao público, que pode levar diretamente aos deputados suas preocupações e demandas. O objetivo é fortalecer os vínculos entre as comunidades e os seus representantes, tornando as ações parlamentares mais efetivas e promovendo a democratização do processo legislativo.

A última sessão itinerante da Alese foi realizada no ano 2015. Ao todo, quatro sessões itinerantes estão programadas pela Alese para serem realizadas ainda este ano.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos