Deputado Manuel Marcos lamenta a violência no estado do Rio de Janeiro

O deputado Manuel Marcos (PSD) lamentou durante pronunciamento, na Sessão Plenária desta quarta-feira (29), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a violência no estado do Rio de Janeiro.

“É lamentável a gente morar em um país e presenciar as cenas de ontem no Rio de Janeiro. Que coisa terrível; foram centenas de pessoas mortas; muitos jovens. Nós não podemos de forma alguma continuar vendo essa situação em uma cidade que é uma das mais belas do mundo, que tem uma geografia única em beleza e hoje as pessoas não têm tranquilidade e nem paz, em virtude de poderes paralelos. O país precisa tomar providências imediatas para mudar o cenário em uma terra em que saia de lá grandes craques de futebol, historiadores e cientistas e hoje não sai mais nada porque nesse país não se incentiva a educação e nem a prática de esportes e o trabalhismo. A maioria dos mortos ontem eram jovens em idade produtiva e perderam a vida por estarem associados a facções. Isso é muito triste”, enfatiza.

São Judas Tadeu

Manuel Marcos destacou também a festa de São Judas Tadeu realizada na terça-feira (28), em Aracaju. “Ontem foi o Dia de São Judas Tadeu e eu participei da festa linda no santuário belíssimo e que eu me recordo muito da sua construção, pois trabalhei como médico no bairro América. Foi uma missa lindíssima celebrada pelo nosso arcebispo (Dom Josafá Menezes da Silva) e depois culminou com a procissão. São Judas é o santo das causas impossíveis”, observa.

