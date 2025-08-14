Deputado Manuel Marcos parabeniza secretário por Sessão Itinerante em Propriá

Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), desta quinta-feira (14), o deputado Manuel Marcos (PSD) falou sobre primeira edição da Secretaria Estadual de Educação Itinerante, realizada na última quarta-feira (13) no município de Propriá.

“Eu não pude participar porque tive muitas cirurgias para fazer, mas quero parabenizar o secretário Zezinho Sobral e agradecer o convite. Essa iniciativa será levada a todos os territórios de Sergipe com o objetivo de aproximar a gestão estadual da comunidade escolar aliando estratégias pedagógicas para o avanço do aprendizado”, afirma.

Manuel Marcos informou que a programação contou com uma reunião técnica com a presença de todos os diretores regionais de educação e representantes da secretaria no período da manhã.

“No turno da tarde a reunião contou com a participação de secretários municipais de educação. Também foram realizadas visitas às obras de escolas localizadas em Propriá. A iniciativa busca melhorias da gestão para aprendizagem e fortalecimento da alfabetização nos municípios, reitera.

O parlamentar disse ainda que tem visitado escolas em todo estado. “E venho percebendo a melhoria na estrutura dos estabelecimentos com salas climatizadas, quadras poliesportivas, entre outros benefícios. Todo governo que prioriza a educação, vislumbra o futuro do estado para as crianças e adolescentes. Parabéns Zezinho por interiorizar ações da Secretaria de Educação”, enfatiza.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza