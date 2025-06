Deputado Marcelo Sobral Fortalece Saúde de Itaporanga e Beneficia Cidades Vizinhas

Ações coordenadas na saúde de Itaporanga d’Ajuda, impulsionadas pelo parlamentar, refletem positivamente em municípios circunvizinhos, com destaque para São Cristóvão e Salgado, campeões em número de atendimentos recebidos, aliviando demandas e ampliando o acesso a serviços.

A atuação do deputado estadual Marcelo Sobral tem se consolidado como um marco na saúde pública da Grande Aracaju, com epicentro em sua cidade natal, Itaporanga d’Ajuda. Desde sua eleição, Sobral tem dedicado esforços incansáveis para robustecer o sistema de saúde local, uma prioridade nascida da promessa de evitar que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município voltasse a fechar por falta de recursos – um cenário presenciado por ele durante a gestão de seu pai.

Esse compromisso pessoal transformou-se em política pública eficaz. Com a destinação de mais de R$ 1,5 milhão em recursos para a saúde de Itaporanga, o deputado tem garantido não apenas a continuidade dos serviços, mas também a ampliação de sua capacidade. A UPA local, por exemplo, já realizou mais de 65.000 atendimentos pelo SUS somente de janeiro de 2024 até o presente momento.

O impacto dessa gestão vai além das fronteiras de Itaporanga. Municípios vizinhos como Salgado, Lagarto, São Cristóvão, Estância e até a capital, Aracaju, têm se beneficiado diretamente da estrutura fortalecida. Nos últimos meses, somam-se mais de 2.000 atendimentos a pacientes dessas localidades na UPA de Itaporanga. Especificamente, em apenas um ano e meio de vigência das emendas parlamentares direcionadas por Sobral, foram registrados 2.268 atendimentos a cidadãos de cidades vizinhas. Nesse cenário, os municípios ladeados se destacam, com São Cristóvão liderando o número de atendimentos (793), seguido de perto por Salgado (789). A lista de beneficiados se completa com Lagarto (340) atendimentos, Estância (166) atendimentos e Aracaju (180) atendimentos.

Essa capacidade de absorver demandas regionais demonstra um planejamento estratégico que visa oferecer um apoio mais qualificado e uma saúde digna para um número maior de sergipanos. O deputado Marcelo Sobral não mede esforços para alavancar recursos, utilizando sua influência junto ao Governo do Estado e buscando parcerias na Câmara Federal, como a colaboração com a deputada Yandra Moura, para canalizar ainda mais investimentos para a saúde de seu município e, por extensão, da região.

A iniciativa do parlamentar evidencia como uma ação política focada e bem executada em um município pode gerar um efeito cascata positivo, aliviando a pressão sobre outros sistemas de saúde e garantindo que mais cidadãos tenham acesso a cuidados essenciais. Esse cuidado e os resultados palpáveis têm o potencial de gerar reconhecimento e, possivelmente, votos espontâneos em toda a área de influência, refletindo o que muitos consideram “fazer política de verdade”, que é transformar recursos em benefícios concretos que extrapolam os limites geográficos imediatos.

