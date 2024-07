Deputado Marcelo Sobral garante mais emprego pra Itaporanga d’Ajuda

A atuação decisiva do deputado Marcelo Sobral pelo despertar industrial em Itaporanga resultou na atração do grupo empresarial sergipano HVC Holding Group, que se prepara para inaugurar uma unidade industrial no povoado Nova Descoberta

Itaporanga, um município historicamente reconhecido por sua tradição industrial, estava há duas décadas em um período de letargia econômica. Esse cenário começou a mudar nos três primeiros meses de mandato do deputado estadual Marcelo Sobral (União Brasil), que se mostrou interessado em revitalizar o setor industrial e gerar empregos para a juventude da região.

Desde os dias iniciais do seu mandato, Sobral vem enfrentando de frente o desafio de atrair novas indústrias para Itaporanga, resolvendo rapidamente os impasses relativos à liberação de incentivos fiscais e locais. O resultado dessa determinação foi a atração do grupo empresarial sergipano HVC Holding Group, que se prepara para inaugurar uma unidade industrial no povoado Nova Descoberta, especializada na produção de sucos, refrigerantes, energéticos e outras bebidas industrializadas.

“O desenvolvimento de Itaporanga sempre foi uma prioridade para mim. Não podia assistir de braços cruzados enquanto nossa juventude não tinha oportunidades de emprego. Estou muito feliz com essa conquista e acredito que é apenas o começo de uma nova era para nossa cidade”, afirmou o deputado Marcelo Sobral.

O proprietário da HVC Indústria e Comércio, Hermolao Valadão, destacou o papel fundamental do deputado Marcelo Sobral na mediação dos incentivos necessários junto ao governo de Sergipe. Valadão expressou profunda gratidão pela eficiência e rapidez com que o governador Fábio Mitidieri (PSD), a pedido do deputado, mobilizou sua equipe para resolver todas as questões pendentes em um curto espaço de três dias, inclusive durante um final de semana.

“A agilidade e comprometimento do deputado Marcelo Sobral foram determinantes para que pudéssemos avançar com este projeto. Estamos entusiasmados com a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de Itaporanga e proporcionar novas perspectivas de emprego para a população local”, declarou Hermolao Valadão.

A unidade industrial da HVC, que conta com cerca de 68 mil metros quadrados de área construída, está com 80% de sua finalização concluída e tem previsão para iniciar suas operações em outubro deste ano. A fábrica vai gerar aproximadamente 250 empregos diretos, proporcionando uma significativa oportunidade para os jovens da região.

Para estimular essa iniciativa, o secretário estadual do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, foi acionado pelo governador Mitidieri para implementar neste novo empreendimento um laboratório programa “Primeiro Emprego”, que visa intermediar e qualificar jovens entre 18 e 29 anos, ainda sem experiência profissional, oferecendo uma bolsa até a confirmação da contratação.

Esta conquista simboliza uma nova era de desenvolvimento industrial para Itaporanga e evidencia o impacto positivo que o novo parlamentar itaporanguense já vem conseguindo produzir em prol da transformação socioeconômica de sua comunidade local.

Foto assessoria

Por Elaine Mesoli