Deputado Marcelo Sobral propõe incentivo à agroindústria em Sergipe com novo projeto de lei

Tramita na Alese o Projeto de Lei nº 144/2025, do deputado Marcelo Sobral, que visa fortalecer a agroindústria sergipana e impulsionar o setor produtivo rural.

O deputado estadual Marcelo Sobral apresentou o Projeto de Lei nº 144/2025, que propõe novas diretrizes de incentivo à agroindústria no estado de Sergipe. A proposição, protocolada sob o número 3222 e registrada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), encontra-se atualmente em fase de tramitação.

A proposta tem como foco o fortalecimento das cadeias produtivas locais por meio do estímulo à transformação de produtos agrícolas em bens de maior valor agregado. Segundo Marcelo Sobral, o incentivo à agroindústria representa uma estratégia eficaz para impulsionar a economia rural, gerar emprego e renda, além de atrair investimentos em inovação e tecnologia no campo.

O projeto prevê, entre outros pontos, a criação de um ambiente favorável à instalação e expansão de agroindústrias, especialmente aquelas ligadas à agricultura familiar e ao pequeno produtor. A intenção é aproximar a produção do mercado consumidor, aumentar a competitividade dos produtos sergipanos e promover o desenvolvimento sustentável no interior do estado.

A tramitação da matéria pode ser acompanhada por meio do Portal da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). O projeto está registrado sob ID 109019 e aguarda os próximos encaminhamentos.

