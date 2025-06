Deputado Marcelo Sobral sai em defesa de Fábio Mitidieri e destaca perfil acessível do governador

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Marcelo Sobral defendeu publicamente o governador Fábio Mitidieri, ressaltando sua postura acessível, transparente e comprometida com o diálogo com a população e com os parlamentares. A fala ocorreu em meio a críticas da oposição sobre a gestão estadual e o início da atuação da empresa Igua Saneamento em Sergipe.

De acordo com Marcelo Sobral, Fábio Mitidieri tem se mostrado um dos governadores mais acessíveis da história recente do estado, frequentemente presente nas sessões da Alese e disponível para entrevistas e reuniões com diferentes segmentos sociais.

“Temos um governador que fala com a imprensa, com os deputados, com os servidores e com o povo. É um líder que dá a cara, participa e resolve. Isso incomoda quem prefere gestões escondidas”, afirmou o parlamentar.

O deputado também declarou apoio à convocação dos diretores da Igua para prestar esclarecimentos à Assembleia sobre os investimentos e os primeiros meses de operação no estado. Segundo ele, mesmo a bancada que apoiou a concessão da empresa quer total transparência no processo.

“A própria Igua pediu para assumir a operação antes do prazo previsto. É justo que venham aqui explicar seus planos. Investiram bilhões e certamente têm interesse em prestar contas à população”, concluiu.

A manifestação reforça o apoio da base governista à gestão de Fábio Mitidieri e a disposição para fiscalizar e dialogar com responsabilidade sobre temas que impactam diretamente a vida dos sergipanos.

