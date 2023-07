Marcos Oliveira cobra celeridade na reforma do Estádio Mendonção em Itabaiana

Aproveitando o gancho da celebração dos 85 anos da Associação Olímpica Itabaiana, o deputado Marcos Oliveira (PL) cobrou do governo estadual celeridade na reforma do Estádio Etelvino Mendonça, o Mendonção.

“É a maior praça esportiva do interior sergipano, seja pelo tamanho, capacidade de público e pela grandeza do time do Itabaiana. É preciso que o governo dê total atenção a essa reforma que se faz necessária urgentemente”, analisou Marcos.

Para o deputado, os campeonatos vindouros em que o Itabaiana estará presente, exemplo da Série D e da Copa do Brasil em 2024, uma vez que o time foi o campeão sergipano em 2023, justificam a exigência por uma reforma que comece imediatamente.

“Peço encarecidamente a secretaria de Esportes, Mariana Dantas, que olhe pro Mendonção com todo carinho e atenção. Não é possível que o time do Itabaiana tenha que mandar seus jogos em outras cidades, pois isso fará o time perder a paixão de sua torcida, que é imensa, e será uma clara desvantagem pra nós. Como o governador Fábio Mitidieri sempre fala que valoriza o esporte, tá na hora dele mostrar isso na prática”, finalizou o deputado Marcos Oliveira.

Texto e imagem assessoria