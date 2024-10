Marcos Oliveira comemora vitória dos correligionários nas eleições municipais

O deputado Marcos Oliveira (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira (9) para comemorar a vitória dos seus correligionários nas eleições municipais de 2024.

O candidato Valmir de Francisquinho (PL) foi eleito em Itabaiana com 35.897 votos, o que corresponde ao percentual 58,61%. Já o candidato Talysson de Valmir (PL) 7.827 votos, 60,15%. “Valmir, Talysson mostram a valorização da política no agreste do estado. Foi uma vitória da democracia”, enfatizou o parlamentar Marcos Oliveira.

Durante a realização da campanha, o parlamentar afirmou que seus companheiros de partido foram vítimas de notícias falsas, as chamadas “Fake News”. “Todos os dias tinhamos que está desmetindo ou até mesmo comprovando que algumas declarações ou até mesmo situações eram falsas. O trabalho prevaleceu e fico muito feliz com a vitória dos aliados”, pontuou o deputado Marcos Oliveira.

Na oportunidade, Marcos Oliveira também parabenizou os prefeitos reeleitos: Rogério Sobral (PSD) de Ribeiropólis, Carivaldo Souza (União Brasil) de Macambira, Jeane da Farmácia (PL) em Nossa Senhora Aparecida. Além dos prefeitos eleitos Dr Charles (PL) em Pinhão.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos