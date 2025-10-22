Deputado Marcos Oliveira defende fala do secretário de Educação de Itabaiana

O deputado Marcos Oliveira (PL) fez um pronunciamento na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em defesa do secretário de Educação de Itabaiana, Éder de Jesus Andrade, que foi duramente criticado pela deputada Kitty Lima (Cidadania) após o gestor ter pedido a população para não alimentar os animais que entram nos estabelecimentos de ensino.

Para Marcos Oliveira, não adianta pegar uma fala isolada do secretário orientando que não se alimente os animais, para criticá-lo.

“Não tem norma proibindo e não tem norma obrigando alimentar os animais. A preocupação do secretário, eu não tenho dúvida nenhuma, é com a sanidade dos alimentos e a proteção dos alunos. Não podemos deixar essa situação crescer e um animal morde, arranha ou transmite doenças às crianças, a responsabilidade objetiva é da gestão que deixou o ambiente se transformar em abrigo. Estou fazendo essa defesa do secretário porque entendi o que foi dito: que tem que resolver um problema que vem sendo registrado em várias cidades e não é fácil castrar todos os animais. Éder é responsável pela saúde da comunidade escolar”, entende.

Aparecida

Marcos Oliveira também destacou a procissão de Nossa Senhora Aparecida e repudiou as críticas à organização da festa que de acordo com ele, merece respeito e não que se politize o evento.

“Quero parabenizar a prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Jeane da Farmácia, e a todos que fizeram a festa: a paróquia, os padres que organizam para acolher mais de 150 mil pessoas de uma vez em uma pequena cidade do interior de Sergipe. Quero repudiar as falas do radialista Luiz Carlos Foca contra a organização da festa. É muito fácil atirar pedras nos cristãos e tentar agredir uma prefeitura que se estrangula para realizar uma festa grandiosa. Agradeço ao Governo do Estado por ter mandado os policiais e às prefeituras parceiras como de Itabaiana, Areia Branca, Ribeirópolis e Nossa Senhora da Glória”, observa acrescentando ser a maior peregrinação do estado.

Por Aldaci de Souza – Foto: Jadilson Simões