Deputado Marcos Oliveira lamenta ataques a oposição no plenário

O deputado Marcos Oliveira (PL) lamentou na Sessão Plenária desta terça-feira (18), que o colega Adailtyon Martins tenha classificado a oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), como ‘capenga’.

“O deputado Adailton Martins, no afã de atacar a oposição pequena desta Casa, uma oposição diminuta é bem verdade, enxuta, com poucos e aguerridos desta Casa, disse que a oposição é capenga. Mas, capenga deputado, são os argumentos de Vossa Excelência. são as ações que Vossa Excelência defende e é aquilo que a gente não vê ser resolvido há tanto tempo no estado de Sergipe e é não conseguir dar solução a um Ceasa que custou 50 milhões de reais em Itabaiana, depois de dois anos e dois meses de governo e nem resolver a estrada Itaporanga/Itabaiana”, afirma.

Marcos Oliveira acrescentou que “capenga é o tratamento do câncer no estado de Sergipe; são as estradas sem meio-fio e o que está passando o servidor público por meio dos aumentos sucessivos, ano a ano do Ipesaude. Capenga é o fornecimento de água do povo sergipano em vários povoados. A oposição sempre vai fazer o seu papel, de forma respeitosa. Nunca aqui subimos para falar mal de quem quer que seja na política sergipana, mas sim para discutir os problemas do estado de Sergipe. O deputado Adailton ofende a oposição porque quer que tenhamos eleições em 2026 por W.O. e esses não são amantes da democracia, não são amantes do contraditório e não querem que as pessoas tenham a opção de escolher nas urnas os seus representantes, Esse é o elemento crucial de que a gente pode chamar de política capenga”.

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) também falou sobre o assunto. “O governador Fábio Mitidieri trabalha para que não se tenha oposição articulada no próximo ano. Isso é fato por um único sentido: quando o governador recebe as pesquisas que encomenda, ele perde. Ele sabe que tem a rejeição do povo de Sergipe e isso nasceu numa eleição onde ele não foi o mais votado e por uma manobra política chegou no 2º turno. Foi o terceiro colocado; reuniu um grande grupo e mesmo assim o povo nas urnas deu a resposta. Veio a questão jurídica, chegou no segundo turno, venceu uma eleição , mas não querido do povo sergipano, pois vive paralelamente a nossa realidade, mas a resposta virá nas urnas”, diz.

