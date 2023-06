Deputado Marcos Oliveira participa do lançamento da Frente pela duplicação BR 235

Deputado Marcos Oliveira participa do lançamento da Frente Parlamentar pela Duplicação da BR 235 em Brasília

Com um mandato empenhado para o desenvolvimento da região Agreste e de todo Sergipe, o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) participou nesta terça-feira, 20, do lançamento da Frente Parlamentar pela Duplicação da BR 235.

Uma das duas rodovias federais que cortam Sergipe – além da 235, a outra via federal em solo sergipano é a 101 que, em termos de duplicação, já possui uma boa parte efetivada, restando ainda necessárias obras a serem realizadas na rodovia – a BR 235 tem seu início efetivo em Aracaju e segue até o município de Novo Progresso, no Pará, perfazendo quase 1.800 km passando pelos estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Maranhão e Pará.

A iniciativa da criação da Frente Parlamentar foi do deputado federal Ícaro de Valmir (PL) e na oportunidade de seu lançamento contou com a presença das deputadas federais Yandra Moura (UB) e Katarina Feitoza (PSD), além dos deputados federais Thiago de Joaldo (Progressitas/SE), Daniel Agrobom (PL/GO) e Lula da Fonte (PL/PE), além da presença do prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL).

“Agora é hora de somar forças com os 24 deputados estaduais, nossos federais e nossos senadores, além do governo de Sergipe e do governo federal. Porque nós teremos uma região antes e depois dessa duplicação. É importante que as pessoas assinem a petição que está rolando na internet para que essa obra saia do papel e gere resultados para o nosso povo”, analisou Marcos Oliveira.

A petição a que o deputado se refere pode ser encontrada nas redes sociais de Marcos Oliveira, com destaque para o Instagram @marcosoliveira.se em que o link para se assinar a petição é facilmente encontrado na bio.

Fonte e foto assessoria