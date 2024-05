Deputado Netinho Guimarães apoia Encontro Sergipano de Apicultores e Meliponicultores

Durante o evento, haverá palestras, exposições de produtos apícolas e meliponícola

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) apoia 2º ESAM – Encontro Sergipano de Apicultores e Meliponicultores (2º ESAM), promovido pela Associação de Meliponicultores e Apicultores de Sergipe – ASMASE, que acontecerá nos dias 21 e 23 de maio, no auditório da Didática 7, da Universidade Federal de Sergipe – UFS, em São Cristóvão.

O deputado recebeu o convite para prestigiar o encontro, através do organizador, o apicultor, Ricardo Tayron.

O encontro reunirá apicultores, meliponicultores, autoridades, especialistas e demais interessados no setor para discutir e compartilhar conhecimentos, experiências e boas práticas relacionadas à apicultura e meliponicultura, inovações tecnológicas na apicultura e meliponicultores além de fomentar a troca de informações e fortalecer os laços entre os profissionais do ramo.

O deputado é autor do Projeto de Lei Nº 2013/2023 aprovado o pela Alese, que institui a Semana Estadual do Apicultor e de Proteção às Abelhas. O projeto fala sobre a divulgação da Semana através da realização de palestras, feiras, workshops, seminários e procedimentos informativos.

Além da produção do mel, própolis e pólen, as atividades apícolas são fundamentais para a produção agropecuária, pois as abelhas exercem função ecológica pela polinização das plantas, sejam estas nativas ou exóticas. Desta forma, para haver a reprodução da natureza ou agricultura precisa-se das abelhas, fundamentais para a multiplicação das espécies vegetais.

“A apicultura é uma atividade de importância social, econômica, cultural e ecológica. A criação de abelhas envolve milhares de produtores no Estado de Sergipe, gerando trabalho e renda em todas as regiões. Da mesma forma, é importante a meliponicultura, atividade que trata das abelhas nativas e valoriza a biodiversidade do Estado”, justifica o parlamentar.

Por Assessoria de Imprensa