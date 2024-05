DEPUTADO NETINHO GUIMARÃES APONTA SITUAÇÃO DE ALGUMAS ESTRADAS SERGIPANAS; “ISTO NÃO PODE CONTINUAR” 

Netinho Guimarães aponta situação de algumas estradas sergipanas; “Isto não pode continuar”

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) disse nesta quarta-feira (15), na Alese que a situação de algumas estradas sergipanas notadamente está um caos. “Isto não pode continuar”, atenta.

O deputado Netinho citou algumas estradas, que estão danificadas, como as que ligam os municípios entre Japoatã e Propriá, Tobias Barreto a Riachão e Itabaianinha a Tobias Barreto.

O parlamentar disse que as empresas que prestam serviços deveriam ser punidas ou proibidas de trabalhar no Estado. “Seria o mais correto proibir uma lista de empresas de participarem de licitações em Sergipe.

O deputado Netinho fez a defesa das rodovias em aparte ao deputado estadual Kaká Santos (União Brasil), pedindo ao Governo do Estado por meio do Departamento de Infraestrutura Rodoviária do Estado de Sergipe (DER/SE) um olhar mais atento para o assunto.

Netinho Guimarães defende que o problema precisa ser resolvido pelo poder público com brevidade, para melhorar as condições de tráfego.

Por Cláudia Meireles

Da Assessoria de Imprensa