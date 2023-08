Deputado Netinho Guimarães participa do “Sergipe é Aqui” em Itabaianinha

No dia 28 de julho, o deputado estadual Netinho Guimarães (PL) acompanhou o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade (PSD) e demais colegas durante a caravana da 8ª edição do Programa ‘Sergipe é Aqui’, que ocorreu no município de Itabaianinha – região Centro Sul de Sergipe.

O “Sergipe de Todos” é projeto realizado pelo Governo de Sergipe, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil.

O projeto tem o objetivo de aproximar a estrutura governamental da população, que normalmente precisa se deslocar até a capital para resolver demandas junto a órgãos públicos. O projeto já passou pelos municípios de Boquim, Propriá, Porto da Folha, Estância, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores e Frei Paulo, contabilizando o atendimento a mais de 30 mil pessoas.

O deputado Netinho Guimarães parabenizou o governador Fábio Mitidieri pela iniciativa que leva importantes serviços e benefícios ao povo sergipano.

“O governador vem trazendo a Itabaianinha alguns serviços que só existiam em Aracaju, e isto é muito importante porque as prefeituras economizam com transporte e a população melhor atendida, tirando documentos e realizando exames médicos. Muito importante o trabalho que o governador Fábio Mitidieri vem exercendo”, ressaltou o deputado Netinho.

Em Itabaianinha, as ações das secretarias e órgãos da administração pública estadual iniciaram na cidade a partir das 8 horas e estiveram concentradas na Escola Estadual Joaldo Lima de Carvalho. Mais de 150 serviços foram realizados por mais de 20 secretarias e órgãos participantes, entre eles, emissão e agendamento para carteira de identidade, emissão de passe livre para o transporte intermunicipal, castra móvel, consultas, exames, testes rápidos, renegociações de dívidas, abertura de conta, cadastramento e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), cadastro de empregadores para captação de vagas de emprego, serviço de RG Social, TransRatifica, entre outros.

Itabaianinha se estende por 493,3 km² e contava com 41 928 habitantes, no último censo. A densidade demográfica é de 85 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Pedrinhas, Tomar do Geru e Tobias Barreto, Itabaianinha se situa a 27 km ao Sul-Leste de Tobias Barreto, que é a maior cidade nos arredores.

Fonte e foto assessoria