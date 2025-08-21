Deputado Netinho Guimarães visita Asilo São Vicente de Paulo, em Tobias Barreto

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) visitou o Asilo São Vicente de Paulo, em Tobias Barreto. O parlamentar já conhecia as instalações e foi recebido pelo coordenador José Bráulio. A instituição existe há 44 anos prestando serviços de assistência social.

O coordenador disse que a importância do lugar é que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade. “Nós fazemos esse acolhimento não só para idosos de Tobias Barreto, mas de Poço Verde, Itabaianinha e região”, disse.

“Nós queremos agradecer ao deputado estadual Netinho Guimarães por ter nos concedido a oportunidade de reformar, revitalizar este espaço, abrir mais cômodos, construir uma farmácia e desta maneira agilizar e facilitar nosso trabalho, que Deus abençoe o deputado”, ressaltou.

A idosa acolhida da instituição, Maria Dantas disse que come muito bem no abrigo e gosta das comidas. “Estou satisfeita, tenho muitas amigas no asilo, sou muito feliz aqui graças a Deus”, disse. A colaboradora Joelma Bispo que trabalha há dois anos no asilo procura dar amor e carinho aos acolhidos.

“Reafirmo meu compromisso em apoiar e fortalecer instituições como esta, que fazem a diferença na vida de quem mais precisa”, disse o parlamentar.

Por Assessoria Parlamentar