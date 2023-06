Deputado Neto Batalha debate políticas públicas para juventude

O deputado Neto Batalha (PP), realizou no final da tarde desta terça-feira (27), uma Sessão Especial no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), com a finalidade de discutir políticas públicas voltadas para juventude. O Encontro de Conselhos Estaduais de Juventude do Nordeste visa a troca de experiências e a realização de uma avaliação conjuntural das políticas públicas para este público alvo, além do encaminhamento de ações conjuntas para a região.

De acordo com o autor da propositura, a Sessão Especial proposta pelo mandato em conjunto com o Conselho Estadual de Políticas Públicas, foi fundamental ainda para homenagear os representantes dos Conselhos Estaduais de Juventude do Nordeste, bem como numa oportunidade ímpar, debater as políticas públicas voltadas para milhões de jovens.

“Esse encontro é importante para debatermos a agenda da juventude em Sergipe e no Nordeste, visando a construção coletiva das políticas públicas. Como deputado mais jovem desta Casa, quero parabenizar os organizadores do encontro que acontece durante três dias em Aracaju e dizer que me identifico com as bandeiras e as pautas dos jovens, a interlocução com os conselhos e a criação de uma Frente Parlamentar para dar cada vez mais, voz aos jovens”, enfatizou.

Para o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, a juventude nordestina está de parabéns pelo trabalho realizado.

“Quero deixar uma mensagem de boas vindas a essa juventude muito capaz no comando das políticas públicas e parabenizar o deputado Neto Batalha por puxar para esta Casa, a abertura do Encontro de Conselhos da Juventude do Nordeste. Somos um estado pequeno, mas gigante na força da sua gente. Aproveitem esses dias para conhecer as tradições juninas de Sergipe, o nosso país do forró e que saiam daqui com ações concretas e que possamos concretizar e retomara as boas parcerias, enquanto gestores pois a juventude é sim o futuro, mas precisamos tratar no presente, com ações que venham a fortalecer cada vez mais os nossos jovens”, ressalta.

Conforme destacado pelo presidente do Conselho da Juventude do Estado de Sergipe, Jonathan Hora, é uma grata satisfação coordenar o evento de muito encaminhamento das pautas da juventude.

“Tenho certeza que sairemos daqui com uma pauta de encaminhamentos, pronta, para os conselhos do Nordeste e para todo o país porque são dos conselhos da juventude que estão as nossas representações”, afirmou, solicitando maior participação do poder público nas reuniões dos conselhos.

Segundo o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Marcos Barão, quando observa o cenário contemporâneo voltado para a política da juventude, não consegue acreditar em um outro caminho, senão o da unidade. “Por isso reafirmamos o nosso compromisso em apoiar a Secretaria Nacional da Juventude e em todos os momentos falamos: não temos tempo de errar; precisamos acertar juntos, por isso é importante um encontro como esse para avançarmos”, entende.

O secretário nacional da juventude – pertencente ao Ministério da Secretaria Geral da Presidência da República -, Ronald Sorriso, afirmou que ao longo dos últimos 18 anos um conjunto de atos positivos foi desenvolvido, mas é preciso trabalhar ainda mais pelo futuro.

“Temos vários avanços, desde o original que é o Projovem, que busca promover a inclusão de jovens pela educação e profissionalização, até o Estação Juventude, com políticas públicas sobre os direitos da juventude e o ID Jovem, um programa fundamental para fazer com que os jovens tenham acesso aos vários Brasis, mas infelizmente nos últimos anos, isso foi destruído”, lamentou.

A superintendente da Juventude do Estado, Larissa Alves, disse ser um compromisso do governador Fábio Mitidieri, fortalecer as políticas públicas para a juventude sergipana.

“Iniciamos algumas tratativas com o Conselho através do presidente Jonathan Hora, a exemplo da criação de um fundo pois só conseguimos construir uma política ampla, com condições reais e viáveis de concretizar essas ações”, afirmou, indicando ainda que no Estado existem 175 mil jovens sem estudo e sem trabalho, o que é algo preocupante.

Composição da mesa

A Mesa Diretora foi composta na Sessão Especial pelo deputado Neto Batalha; o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo, representando o governador Fábio Mitidieri; o secretário nacional da juventude do Ministério da Secretaria Geral da Presidência da República, Ronald Sorriso; o presidente do Conselho da Juventude do Estado de Sergipe, Jonathan Hora; a presidente do Conselho da Juventude do Estado de Alagoas, Fhyslauren Albuquerque; o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Marcos Barão; e a secretária da Juventude do Estado, Larissa Alves.

