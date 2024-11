Deputado Neto Batalha fala sobre retorno dele às atividades na Alese

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (28), o deputado Neto Batalha (PP) destacou o retorno dele as atividades parlamentares. Neto Batalha esteve à frente da pasta da Secretaria de Especial da Articulação Política com os Municípios no período entre abril e novembro deste ano.

“No período pudemos aproximar, ainda mais, o Governo do Estado com a população em geral. Quero parabenizar o governador Fábio Mitidieri (PSD) por estar lutando em prol de todos os sergipanos. Quero mandar um abraço para o suplente de deputado Luiz Fonseca (PP) que esteve aqui na Alese durante o período. Agora retorno à Casa do Povo para dar continuidade as minhas atividades parlamentares”, declarou o deputado Neto Batalha.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos