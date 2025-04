Deputado Neto Batalha prestigia agenda em Brasília e busca recursos para cidades de Sergipe

Neto Batalha, deputado estadual de Sergipe, esteve em Brasília nesta segunda-feira (29) em busca de recursos e prestigiou debates no Congresso Nacional sobre o futuro político do país.

O deputado estadual Neto Batalha (PP) participou nesta semana de uma importante agenda política em Brasília, onde prestigiou discussões no Congresso Nacional e aproveitou a ocasião para buscar recursos federais para cidades do interior de Sergipe. A visita reforça sua atuação como parlamentar atento às necessidades do estado e comprometido com o desenvolvimento dos municípios sergipanos.

Durante sua passagem pela capital federal, Neto Batalha teve diversas reuniões, defendendo projetos que impactam diretamente a infraestrutura, a saúde e a educação dos municípios. Para o deputado, estar presente em Brasília é essencial para garantir que Sergipe seja lembrado nas decisões nacionais.

“É emocionante estar no coração da democracia brasileira, construindo dias melhores para todos. Fico feliz com os encaminhamentos e com as portas que conseguimos abrir para o nosso povo”, declarou o parlamentar em suas redes sociais.

Além das articulações em busca de verbas, Neto também prestigiou a criação de uma nova federação partidária entre o União Brasil e o Progressistas, movimento político que pode impactar a dinâmica eleitoral em diversas regiões do país.

Neto Batalha é conhecido por sua postura jovem, técnica e comprometida com pautas de inclusão e desenvolvimento. Ao longo de seu mandato, vem priorizando ações que aproximem o poder público da população e que resultem em melhorias concretas para os municípios sergipanos.

Com a agenda em Brasília, o deputado reafirma seu papel de ponte entre Sergipe e o governo federal, reforçando o esforço para levar obras, investimentos e políticas públicas aos que mais precisam.

Texto e foto assessoria