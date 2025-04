NITINHO VITALE QUER GARANTIR O SONHO DA CASA PRÓPRIA E EVITAR DESAQUECIMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Deputado intermediou negociações entre o Ministério das Cidades e entidades de classe em Brasília para discutir novas regras do subsídio para imóveis usados

“A morosidade na liberação de subsídios financeiros por parte do Governo Federal, através da Caixa Econômica, para o financiamento de imóveis usados, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, tem represado milhares de vendas no Brasil e bloqueado o fluxo de negócios no mercado imobiliário nacional”.

A preocupação é do deputado federal Nitinho Vitale, PSD-SE, que intermediou uma reunião entre representantes do mercado imobiliário nacional e o Ministério das Cidades com o objetivo de acelerar a liberação de subsídio para imóveis usados, através do MCMV.

A reunião aconteceu, na tarde desta terça-feira, 01, no Ministério das Cidades, com a presença do secretário do MCID, Augusto Ribeiro; Clériston Prado, assessor parlamentar que representou Nitinho, no encontro; Victor Dittz, assessor parlamentar do senador Alessandro Vieira; Marcelo Silveira de Moura, segundo vice-presidente do Cofeci – Conselho Federal de Corretores de Imóveis; André Cardoso Costa, presidente do Creci-SE; Rodrigo Calfa, diretor do Creci-SE; e Ricardo Fontes, diretor de eventos do Creci/SE.

As entidades reclamam que existe uma demanda reprimida de compradores que anseia pela liberação do subsídio para aquisição de imóveis usados.

“Eles dizem que mercado imobiliário nacional está enfrentando um momento de mudanças das regras, muitas propostas de compra em andamento, com negociações paradas, só aguardando o recurso do subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida ser liberado”.

