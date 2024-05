Deputado parabeniza bombeiros sergipanos em atuação no RS

O deputado estadual Luiz Fonseca (PP) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (14) para parabenizar os representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) que estão em missão de resgate no Rio Grande do Sul, durante as enchentes que acomete aquele estado. Os bombeiros sergipanos estão neste momento no município de Rio Grande, que fica localizado às margens da Lagoa dos Patos.

“Os militares são especialistas em situações de catástrofes e já atuaram em situações similares, como Brumadinho em Minas Gerais. Cinco são especialistas em atendimento em cenários de inundações, um cão farejador também os acompanha”, explicou o deputado Luiz Fonseca.

O Governo do Estado enviou viaturas, botes para salvamento, drones e outros equipamentos de salvamentos necessários para atuação em situações de desastres.

Operação

Os bombeiros militares de Sergipe estão desde o final de semana no município de Rio Grande, às margens da Lagoa dos Patos. De acordo com a Previsões da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a lagoa passará por um novo aumento do volume de água resultante das enchentes do Vale do Taquari e de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

O volume de água esperado para a Lagoa dos Patos ainda não foi alcançado devido às condições climáticas do estado.

Mesmo sem o volume de água esperado para Lagoa dos Patos ter sido alcançado, já há enchentes por diversas localidades de Rio Grande, onde os militares do CBMSE estão atuando. Na região, pessoas das comunidades ribeirinhas e das ilhas ainda resistem em deixar os locais.

Micareta de Boquim

No último final de semana, aconteceu mais edição da Micareta de Boquim. Na oportunidade, o parlamentar Luiz Fonseca parabenizou a prefeitura daquele município pela festividade, e agradeceu ao apoio logístico em segurança ofertado pelo Governo do Estado.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos