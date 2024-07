DEPUTADO PAULO JR. PARABENIZA SUBSTITUIÇÃO DE EMPRESA QUE FAZIA O TRANSPORTE EM SÃO CRISTÓVÃO

O deputado Paulo Júnior (PV), informou durante Questão de Ordem na Sessão Plenária desta terça-feira (16), que na última sexta-feira (12), uma decisão do colegiado do Consórcio Público de Transporte da Região Metropolitana da Grande Aracaju, deliberou a substituição da empresa de ônibus que operacionalizava nas linhas 307, 311 e 312 no município de São Cristóvão.

“A substituição da empresa infelizmente ocorreu devido a situação em que se encontrava a frota de ônibus que circulava nessas três linhas. Parabenizo a provocação do prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana ao Consórcio Público, como também a todos os prefeitos e componentes do consórcio de transporte da região metropolitana, se sensibilizando ao município de São Cristóvão e autorizando de imediato a troca da empresa”, observa parabenizando o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, presidente do Consórcio Metropolitano.

Paulo Júnior lembrou que também foi uma luta travada desde que iniciou o mandato na Alese, em fevereiro de 2023, ocupando por diversas vezes a tribuna da Casa Legislativa, para relatar a situação precária em que se encontravam os ônibus que circulam no trajeto São Cristóvão/Aracaju.

“Graças a Deus, com muita luta e muito empenho, o consórcio deliberou a substituição por uma nova empresa, com capacidade de operacionalizar dentro do sistema. Essa é uma medida que podemos chamar de paliativa, até porque só teremos um transporte de qualidade, após a conclusão de todo o processo licitatório para o transporte público da região metropolitana. O povo de São Cristóvão agradece a deliberação, pois estavam colocando em risco a vida das pessoas que utilizam o transporte coletivo, diante da péssima qualidade da frota que estava operacionalizando no nosso município”, complementa.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza