DEPUTADO PAULO JÚNIOR APRESENTA RECLAMAÇÕES SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COBRA EFETIVIDADE DA DESO

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) usou o pequeno expediente desta terça-feira, 28, para cobrar resposta da Deso sobre a falta de água em localidades de São Cristóvão.

De acordo com relatos de moradores, apresentados pelo parlamentar, o abastecimento está irregular há três semanas no Eduardo Gomes, Tijuquinha, loteamento Rosa do Oeste, Maria do Carmo e residencial Vilas de São Cristóvão.

“Moradores do conjunto Eduardo Gomes, Tijuquinha, loteamento Rosa do Oeste, Vilas de São Cristóvão estão há três semanas com falta de água. Existe uma estação de tratamento no Poxim e a população liga para receber informações e não conseguem satisfação de forma precisa. A fatura está chegando, a população pagando e o serviço não funciona. Estamos apelando que a diretoria da Deso resolva esse problema”, disse.

Paulo Júnior também solicitou que a companhia realizasse uma limpeza na Estação de Tratamento Biológico da região.

“O governo vendeu a Deso com a alegação de que o serviço iria melhorar. O que estamos vendo é o abastecimento de água ficar cada vez mais precário. As reclamações são recorrentes”.

A deputada Linda Brasil também usou a tribuna para criticar a Companhia de Abastecimento. De acordo com a parlamentar, uma solução precisa ser tomada urgentemente e pediu que a Deso regularize a situação tanto da Grande Aracaju, como também do interior.

De acordo com a assessoria de Comunicação da Deso, o problema em São Cristóvão e em Pedra Mole foi resolvido.

