DEPUTADO PAULO JÚNIOR ASSUME A LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) foi escolhido para assumir a liderança da oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe, fortalecendo sua atuação como defensor da transparência, do equilíbrio institucional e das demandas da população.

Com uma trajetória marcada pela fiscalização rigorosa e pelo compromisso com a melhoria do transporte público da Grande Aracaju, Paulo Júnior destaca que seguirá vigilante e combativo, cobrando soluções e denunciando irregularidades.

“Ser líder da oposição é uma grande responsabilidade e uma missão que assumo com determinação. Nosso papel é fiscalizar, cobrar eficiência na gestão pública e lutar por políticas que realmente atendam aos cidadãos. O transporte público da região metropolitana, que hoje enfrenta tantos desafios, continua sendo uma das minhas prioridades”, afirmou o deputado.

Com atuação na municipalidade, destinando emendas para as áreas da saúde, segurança, cultura e desenvolvimento agrário, Paulo já apresentou projetos e propostas para transporte intermunicipal gratuito em dias de Enem, direito à acompanhante para pacientes mulheres que fazem procedimento com sedação, além de denunciar falhas do governo.

Como líder da oposição, ele reforça seu compromisso em atuar de forma firme e propositiva, garantindo que a voz da sociedade seja ouvida e respeitada.

“Farei oposição de forma coerente e qualificada, seguindo as orientações da bancada de oposição. Essa alternância na liderança de oposição é salutar e vem ocorrendo desde o início do mandato. Os deputados Georgeo e Linda Brasil já assumiram a função e eu já atuei como 4° secretário. Seguimos unidos, fortalecendo o debate democrático e garantindo que os interesses da população estejam sempre em primeiro plano”.

Licitação de transporte público

Na sessão desta quarta-feira, 5, Paulo Júnior voltou a cobrar a licitação do transporte público na região metropolitana de Aracaju. O parlamentar criticou o anúncio da prefeitura de Aracaju de cancelar a licitação e de divulgar congelamento de passagem sem explicar como o custo será dividido entre os municípios de Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

“Subo à tribuna para falar do Consórcio do Transporte Público Durante esses dois anos de mandato, utilizei a tribuna para cobrar e manter a população sergipana sobre o andamento da licitação. O Consórcio se reuniu em setembro de 2024 e foi assinado um contrato. Com a alternância de poder e a chegada de um grupo político diferente do que elaborou a licitação, de forma equivocada foi anunciado o cancelamento da licitação. Senhora, não existe possibilidade de cancelar a licitação porque essas etapas já foram vencidas, o contrato foi assinado e homologado pelas empresas e entes consorciados. O que a prefeita de Aracaju pode fazer é um cancelamento e a rescisão contratual. E deixo um alerta porque poderá causar um prejuízo financeiro enorme aos cofres públicos. As empresas podem judicializar, foi gasto R$ 2 milhões para consultoria que serviu de base para o edital de licitação. Não existe passagem barata sem contrapartida dos municípios. Se o valor da passagem for mantido em R$4,50 com veículos com vida útil de cinco anos, é preciso aumentar o aporte financeiro em subsídios. Os prefeitos que assumiram irão aceitar esse aumento no rateio de subsídio? Não estou defendendo aumento de passagem. Estou pontuando que não existe congelamento de passagem e renovação da frota sem aumento de subsídio”.

Histórico

Paulo Roberto de Santana Júnior está em seu primeiro mandato como deputado estadual, é formado em direito e foi vereador de São Cristóvão por dois mandatos (2012 e 2016). Atuou como secretário de Meio Ambiente e de Governo e é servidor efetivo do Detran. Eleito vice-prefeito da quarta cidade mais antiga do País em 2020, trabalhou com o prefeito Marcos Santana na realização de obras estruturantes como quadras, praças, pavimentação de ruas, reforma de escolas, realização de PSS para saúde, fortalecimento do FASC entre outros investimentos.

Texto assessoria – Foto- Jadilson Simões