Deputado Paulo Júnior cobra apoio do governo para o Fasc

Há menos de um mês para a 39° edição do Festival de Artes de São Cristóvão, a organização do evento ainda não teve resposta sobre apoio financeiro do governo do Estado e apoio logístico da Polícia Militar. A informação foi repassada pelo deputado estadual Paulo Júnior (PV), na sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira, dia 05.

Paulo Júnior ressaltou que o Fasc é um bem cultural reconhecido pela Assembleia e que movimenta a economia, além de preservar e alimentar diversas vertentes culturais. O parlamentar informou que a Prefeitura de São Cristóvão solicitou apoio ao Banese, em tempo hábil, porém, só obteve retorno na semana passada. A edição de 2024 acontece entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro.

“Recebi ligação do deputado e secretário da Casa Civil, Jorginho Araujo, informando que seria realizada reunião para alinhar o patrocínio e a logística de segurança. Até agora, não sabemos quando será a reunião. O Festival de Artes de São Cristóvão é de Sergipe, dos artistas e dos sergipanos. É lamentável que questões políticas sejam envolvidas no Festival”, disse, lembrando que destinou emenda impositiva de R$ 275 mil, a qual não foi liberada.

“Soube que o governo não liberou a emenda porque sou da oposição. Lamento porque o dinheiro não vem para mim, é para a cultura”, declarou.

Na ocasião, a deputada Linda Brasil disse que ficou claro que o governador Fábio Mitidieri utiliza a máquina pública para fortalecer seus projetos e interesses pessoais.

Fonte e foto assessoria