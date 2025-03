PAULO JR COBRA CORREÇÃO DE 1.500 REDAÇÕES DO CONCURSO DA PM PARA ATENDER DEMANDA DOS CONCURSEIROS

Na primeira sessão da Assembleia Legislativa pós Carnaval, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) reforçou a cobrança ao Governo do Estado para a ampliação do quantitativo de redações do concurso da Polícia Militar, de 900 para 1.500.

A demanda atende aos concurseiros que aguardam o resultado para dar continuidade às próximas fases do certame.

Paulo Júnior destacou a importância da realização do concurso para o fortalecimento da segurança pública e a necessidade de uma resposta rápida para os candidatos.

“Os concurseiros têm se dedicado, investido tempo e recursos, e merecem respeito e agilidade por parte do poder público. A ampliação na correção das redações é um passo fundamental para que possamos garantir mais efetivo na segurança do nosso estado. Se houver possibilidade, dentro das normas técnicas e legais, que o pleito seja atendido”, pediu.

Da assessoria – Foto: Joel Luiz