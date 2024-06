DEPUTADO PAULO JUNIOR COBRA MAIOR ATENÇÃO PARA O TRANSPORTE PÚBLICO NA REGIÃO METROPOLITANA

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado Paulo Júnior (PV) cobrou nesta terça-feira (25) mais atenção para o transporte público na região metropolitana de Aracaju. Na semana passada, o parlamentar participou do lançamento do edital de licitação.

“A nossa intenção desde quando assumimos o mandato nesta Casa foi lutar pela formação do consórcio do Transporte Público. Isso fizemos por meio de pronunciamento, através da Comissão de Transporte quando fizemos audiência pública para debater a importância da instalação deste tipo de ação ”, destacou o deputado Paulo Júnior.

O parlamentar explicou que a Lei Complementar 266/2015 que dispõe sobre a concessão do transporte público da Região Metropolitana de Aracaju aos Municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, o consórcio estava criado, porém ainda não formado.

“Desde a formação do consórcio é possível discutir todo o planejamento e formatação do edital para o lançamento que ocorreu na última sexta-feira (21). Defendo que só teremos um transporte público seguro, com qualidade e eficiência após a conclusão do processo licitatório”, enfatizou o parlamentar.

Paulo Júnior também explicou como funcionará o novo edital do Transporte Público. “Serão dois lotes, um que abrange a Zona Norte de Aracaju e o municípios de Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros e o outro Zona Sul de Aracaju e o município de São Cristóvão. A empresa vencedora do lote um, não pode ser vencedora do lote dois. E vice e versa. O edital também prevê que os custos operacionais será rateada entre os municípios participantes e o Governo de Sergipe”, disse.

Outro ponto abordado por Paulo Júnior foi a possibilidade do número de linhas de ônibus. Atualmente, o total de 101 linhas fazem o transporte público em Aracaju e região metropolitana. “Com a licitação a previsão é de 122 de linhas. Essa ação visa contemplar regiões onde o transporte público, atualmente não chega na atualidade”, observa.

Ainda na oportunidade, o parlamentar fez um paralelo sobre a realidade das frotas de ônibus em São Cristóvão. Atualmente, três linhas de ônibus fazem o transporte público daquele município. “Protocolamos na comissão de Transporte que a Alese notifique as empresas que realizam o transporte público em São Cristóvão para substituição dos ônibus”, ressaltou.

Aparte

A deputada Linda Brasil (PSOL) se somou ao deputado Paulo Júnior, ela falou sobre a expectativa para que o consórcio do transporte público da região metropolitana possa ser finalizado.

Já o deputado Adailton Martins (PSD) ressaltou a importância de uma fiscalização ainda mais efetiva na frota de ônibus e nas empresas que realizam o transporte público.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos