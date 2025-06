Paulo Júnior cobra políticas ambientais e critica análise acelerada de projetos Alese

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira (5), o deputado estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe, Paulo Júnior (PV), usou a tribuna para reforçar a importância da pauta ambiental e cobrar mais atenção à tramitação dos projetos de lei na Casa.

Durante seu pronunciamento, o parlamentar criticou o envio de mais de 60 proposituras para votação em curto espaço de tempo, muitas delas de autoria do Executivo. Paulo Júnior afirmou que a oposição gostaria de contribuir com sugestões aos projetos.

“Estamos diante de aproximadamente 60 projetos, grande parte tratando da estrutura administrativa do Estado, criação de gratificações para servidores da Casa Civil, CNH Social, entre outros temas relevantes. Faremos o debate nas comissões e no plenário, mas é fundamental registrar que é necessário um tempo de qualidade para aprofundarmos o debate e para sugerirmos emendas a fim de aprimorar as matérias. Não se pode votar projetos tão importantes dessa forma acelerada”, afirmou.

Paulo Júnior destacou ainda que o Dia Mundial do Meio Ambiente é um momento simbólico e estratégico para reforçar o compromisso coletivo frente aos desafios climáticos e à perda de biodiversidade. “É um chamado à responsabilidade coletiva. Como membro do Partido Verde, reitero nosso compromisso com a construção de políticas públicas que conciliem desenvolvimento econômico e preservação ambiental”, pontuou.

Entre as ações de sua autoria voltadas à proteção ambiental, o deputado destacou projetos já aprovados que fortalecem a pauta no estado como o PL nº 323/2023, que Institui o mês de agosto como período de combate aos incêndios e queimadas, promovendo ações de conscientização e prevenção para proteger fauna, flora e saúde humana; o PL nº 324/2023 que cria uma data dedicada à preservação dos manguezais, ecossistemas essenciais para a vida marinha, estoques pesqueiros e proteção do litoral frente às mudanças climáticas; o PL nº 321/2023, já aprovado e que institui a campanha de Preservação das Matas Ciliares, que visa ampliar a consciência sobre a importância das matas ciliares na proteção dos recursos hídricos; o PL nº 320/2023, em tramitação, e que propõe instituir uma semana de ações educativas e mobilização em defesa do meio ambiente.

“As nossas iniciativas são passos concretos para fortalecer a agenda ambiental em Sergipe. Precisamos avançar com responsabilidade, garantindo que cada projeto receba o debate necessário para atender verdadeiramente aos interesses da população”, concluiu o parlamentar.