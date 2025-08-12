Deputado Paulo Júnior cobra reajuste salarial dos servidores do Executivo

O líder da oposição, deputado Paulo Júnior (PV), usou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para cobrar do Governo do Estado o Projeto de Lei (PL) que prevê o reajuste salarial dos servidores públicos com planos de cargos e vencimentos próprios.

Segundo o parlamentar, a proposta foi anunciada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) antes do Recesso Legislativo, mas até o momento ainda não foi protocolada na Casa.

“Esse projeto foi prometido antes do recesso e deveria ter chegado à Alese até o dia 17 de julho. O Governo divulgou em nota à imprensa que o reajuste seria retroativo a 1º de agosto. No entanto, até a presente data, o projeto ainda não consta no sistema legislativo”, afirmou. Ele destacou que a matéria é de interesse tanto da base do Governo quanto da oposição, além de ser acompanhada por representantes sindicais”, destacou.

Recuperação de Rodovia

Paulo Júnior também registrou o reconhecimento ao Governo do Estado pela ordem de serviço para a recuperação da malha viária da rodovia Clotilde Simões, localizada na região conhecida como bacia leiteira de Sergipe. A obra havia sido cobrada anteriormente pelo parlamentar e por outros deputados, como Georgeo Passos (Cidadania).

“Acompanhei pelas redes sociais do Governo e pela imprensa que a ordem de serviço foi finalmente assinada. Essa rodovia é fundamental para o escoamento da produção local, e a sua recuperação vai aquecer ainda mais a economia da região”, pontuou.

“Minha Casa, Minha Vida”, em Sergipe

O deputado ainda parabenizou o Governo Federal pelo lançamento do novo ciclo do Programa Minha Casa, Minha Vida em Sergipe. O evento de lançamento contou com a presença do ministro Márcio Macêdo, representantes da Caixa Econômica Federal e coordenadores do Programa.

“O Estado foi contemplado com mais de 1.300 unidades habitacionais, o que certamente contribuirá para a redução do déficit habitacional em Sergipe. O programa traz moradias dignas para quem mais precisa. Independentemente de posição política, é preciso reconhecer o impacto positivo que essa política pública tem na vida das pessoas”, afirmou.

Municípios como São Cristóvão e outros da região metropolitana da Grande Aracaju foram contemplados nesta etapa inicial do Programa.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos