Deputado Paulo Júnior cobra reforma de posto policial do Eduardo Gomes

Parlamentar destinou emenda para reforma do prédio

No combo de emendas parlamentares destinadas a melhorias de serviços e de obras estruturantes, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) destinou R$ 100 mil para reforma do posto policial do Eduardo Gomes. O espaço funciona de forma precária para atender a população do local.

Paulo Júnior explicou que o direcionamento de emendas considerou as necessidades mais urgentes dos sergipanos nas áreas de infraestrutura e segurança. “No caso do posto do Eduardo Gomes, é uma demanda antiga dos moradores da região. O conjunto cresceu muito, São Cristóvão vive uma expansão imobiliária e populacional e é preciso rever as ações de segurança”, disse o deputado.

Outras emendas para São Cristóvão foram encaminhadas pelo parlamentar. A exemplo de recursos para reforma da praça Frei Florêncio, também no Eduardo, para pavimentação e reforma de praça no povoado Rita Cacete.

Fonte e foto assessoria