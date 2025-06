DEPUTADO PAULO JÚNIOR CRITICA POSTURA DO GOVERNADOR DIANTE DA CRISE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SERGIPE

O deputado estadual e líder da oposição da Assembleia, Paulo Júnior (PV) criticou a declaração recente do governador de Sergipe sobre os problemas enfrentados pela população em relação ao abastecimento de água. Segundo o parlamentar, o chefe do Executivo mais uma vez opta por polemizar, em vez de apresentar soluções. Questionado sobre desabastecimento em algumas cidades do interior, Fábio Mitidieri ironizou que iria ‘arranjar um banheiro para o repórter’.

“Lamento a postura do governador, que responde com desrespeito a um questionamento legítimo. O que estamos cobrando não é nada além do mínimo: que a Igua mantenha o fornecimento regular de água, como era feito pela Deso. O povo não pode ficar sem água por causa de problemas na transição”, afirmou o deputado.

Paulo Júnior ressaltou que, desde o início do processo de concessão, alertou para a necessidade de acompanhamento rigoroso por parte da Deso e da Agrese (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe). “A falta desse acompanhamento está resultando justamente no que estamos vendo agora: falhas graves na prestação do serviço”, completou.

O parlamentar ainda destacou a urgência da situação. “Não estamos falando de política, estamos falando de gente sem água em casa. É preciso dar uma resposta imediata à população de Itabaiana, Siriri, Nossa Senhora das Dores, Aracaju e outras localidades afetadas. As minhas digitais não estão na aprovação da venda da Deso”.

Texto e foto assessoria