Deputado Paulo Júnior defende Júlio Júnior para São Cristóvão avançar

O Rosa Elze foi o local escolhido para o primeiro ato da pré-campanha de Júlio Júnior para a prefeitura de São Cristóvão. O deputado estadual Paulo Júnior (PV) participou do encontro e defendeu o crescimento do município iniciado com o prefeito Marcos Santana.

“Luto diariamente, na Assembleia Legislativa, por melhorias para nossa cidade. Venho do grupo de Marcos Santana, que tem respeito pelos recursos públicos e que fez muito por São Cristóvão. Julio é o nome escolhido pelo grupo para dar continuidade ao crescimento da cidade. Ele conhece a cidade, todas as obras têm a digital dele. Este é o primeiro ato dessa caminhada e ninguem solta a mão de ninguém”, declarou.

Também participaram do evento a pré-candidata a vice-prefeita Gedalva e todos os pré-candidatos a vereadores. Neste sábado, dia 27, acontece novo encontro no Armindo Guaraná, a partir das 17h .

