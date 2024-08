Deputado Paulo Júnior denuncia falta de medicamentos no Case

Durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) desta quarta-feira (7) o deputado estadual Paulo Júnior (PV) usou a tribuna para denunciar a falta de alguns tipos de medicamentos no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case).

“São mais de dez tipos de medicamentos em falta no Case. As filas estão enormes e as respostas que os usuários do serviço ouvem é que esses remédios não tem previsão de chegada. Cadeiras de rodas infantil e adulto não estão sendo entregues a população por falta de pagamento aos fornecedores. Por isso, fiz a denúncia no dia de hoje”, justificou o deputado Paulo Júnior.

O parlamentar ainda repercutiu a mudança de secretários na SES. “Espero que o novo secretário,e que assume a pasta daqui por diante, tente estancar estes problemas na SES. A população está sofrendo com a falta de aptidão administrativa na saúde em nosso estado”, concluiu o deputado Paulo Júnior.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos