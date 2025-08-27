Paulo Júnior destaca avanços na geração de empregos em São Cristóvão

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) reforçou o compromisso de seu mandato com o desenvolvimento econômico e a geração de empregos em São Cristóvão. Segundo o parlamentar, o município foi o que mais gerou vagas de trabalho com carteira assinada em Sergipe no primeiro semestre de 2025, com saldo positivo de mais de 800 postos, de acordo com dados do CAGED.

“Esse resultado é fruto de um trabalho iniciado ainda na gestão do ex-prefeito Marcos Santana e que continua com o prefeito Júlio, com a implantação do distrito industrial e a atração de novas empresas para São Cristóvão. Hoje, temos empreendimentos importantes como o Grupo Maratá, que já anunciou expansão com novas fábricas, e obras como as do Minha Casa, Minha Vida, que geram emprego direto para nossa população”, destacou o deputado.

Paulo Júnior ressaltou que tem atuado como interlocutor entre o município, empresários e o Governo do Estado para consolidar novos investimentos. “Nosso papel é facilitar o diálogo, abrir portas e garantir que São Cristóvão continue nesse caminho de crescimento. O povo precisa de oportunidades de trabalho, especialmente a juventude, e é nisso que estamos focados”, afirmou.

O parlamentar também comentou sobre a aproximação política de seu grupo com o Governo do Estado. Ele explicou que, por estar filiado ao Partido Verde, integrante da federação com PT e PCdoB, considera natural a construção de pontes com o governador Fábio Mitidieri.

“ Sempre defendi uma oposição qualificada, que aponte críticas quando necessárias, mas que também saiba reconhecer avanços. Se o diálogo com o Governo pode trazer investimentos e melhorias para São Cristóvão, o nosso compromisso é estar à mesa de negociações. Eu represento o povo da minha cidade e não posso me omitir quando o assunto é o futuro do nosso município”, reforçou.

Entre os desafios atuais, Paulo Júnior destacou a necessidade de avanços no transporte público da Grande Aracaju. Ele defendeu que o Consórcio de municípios atue com base em decisões técnicas e jurídicas, garantindo segurança e eficiência ao sistema.

“São Cristóvão não pode ficar à margem das discussões sobre mobilidade. Precisamos de soluções que tragam qualidade para o transporte coletivo e respeitem os contratos firmados. Nosso povo merece dignidade também no deslocamento diário”, concluiu o deputado.

