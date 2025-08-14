Deputado Paulo Júnior destaca geração de empregos em São Cristóvão

O município de São Cristóvão alcançou, no primeiro semestre deste ano, o primeiro lugar entre as cidades do interior sergipano na geração de empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O dado foi destacado pelo deputado estadual Paulo Júnior na Assembleia.

No período, foram criadas 3.309 oportunidades de trabalho, com 2.493 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 816 novos postos de emprego.

O setor de serviços foi o grande destaque, responsável por mais de 500 vagas, seguido pela indústria, com mais de 80 empregos gerados, além da construção civil, comércio e agropecuária.

Segundo o deputado estadual Paulo Júnior, esse resultado é fruto de um trabalho iniciado em janeiro de 2017, voltado para a reconstrução da autoestima do povo são-cristovense e para colocar a cidade nos trilhos do desenvolvimento.

“Esse avanço é resultado da liderança do ex-prefeito Marcos Santana, do atual prefeito Júlio Nascimento, e do trabalho do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Josenito Oliveira. A gestão municipal mantém um programa próprio de incentivo fiscal para atrair novas empresas e fomentar o surgimento de empreendimentos. Também investe em parcerias com o Sistema S, oferecendo cursos de qualificação profissional para preparar nossa mão de obra”, afirmou o parlamentar.

Paulo Júnior também pontuou o trabalho para descentralizar o desenvolvimento econômico da Grande Aracaju para o interior do estado.

Entre os novos investimentos previstos, está a implantação da fábrica de massas do Grupo Maratá no distrito industrial de São Cristóvão, que deverá gerar centenas de empregos diretos e indiretos.

“Esse é o resultado de um trabalho sério, com compromisso com nossa gente e com o futuro do município. É uma conquista que merece ser comemorada e tomada como exemplo para outras cidades”, concluiu.

Ascom – Deputado Estadual Paulo Júnior (PV)