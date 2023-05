Deputado Paulo Júnior destaca importância educacional da UFS

Instituição completou 55 anos neste mês de maio

Os 55 anos da Universidade Federal de Sergipe foi destaque na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 16. O deputado estadual Paulo Júnior (PV) falou sobre os 55 anos de fundação da Universidade e sobre o avanço promovido no estado na área de educação e pesquisa.

O parlamentar enalteceu ainda a expansão da UFS pelo interior de Sergipe.

“Através das intervenções educacionais protagonizadas pela UFS, temos uma população mais preparada para o mercado de trabalho, qualificada. A UFS é destaque nacional em produção científica, promoveu uma equiperação progressista do nosso estado perante os demais estados, sobretudo aqueles vizinhos, localizados no Nordeste. Esse avanço aconteceu em maior escala a partir do ano de 2003, quando o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva decidiu investir na expansão da UFS para o interior sergipano”, afirmou.

Entre os polos citados pelo parlamentar, estão: o campus de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Sergipe, o Campus do Sertão, localizado no município de Nossa Senhora da Glória. Paralelo aos avanços estruturais, o deputado Paulo Júnior destacou a importância do trabalho científico desenvolvido por acadêmicos e professores no combate à pandemia provocada pela Covid-19.

“Foram momentos intensos, tristes, mas que foram gradativamente sendo superados – mesmo diante de tantas partidas inesperadas -, graças ao trabalho desenvolvido por profissionais da Ciência que atuam nos laboratórios da UFS. Comemorar os 55 anos da Universidade Federal de Sergipe é o mesmo que reverenciar os avanços de Sergipe, do nosso povo”.

Assessoria