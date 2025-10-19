DEPUTADO PAULO JÚNIOR DESTACA PARCERIA COM DEPUTADO FEDERAL FÁBIO REIS E REFORÇA DIÁLOGO POLÍTICO PARA 2026

O deputado estadual Paulo Júnior destacou, neste sábado, 18, a importância da parceria política que mantém com o deputado federal Fábio Reis, ressaltando que essa aliança é construída sobre amizade, confiança e compromisso com o desenvolvimento de Sergipe.

Durante encontro com Fábio, o prefeito Sérgio Reis, o ex-prefeito de São Cristóvão Marcos Santana e lideranças de São Cristóvão, o parlamentar reafirmou o alinhamento político e administrativo com o grupo lagartense.

“A parceria com Fábio é antiga e sólida. Temos uma história de conquistas para Lagarto e para Sergipe, e seguimos caminhando juntos, com muito diálogo e compromisso com o futuro do nosso estado”, afirmou Paulo Júnior.

O deputado também ressaltou que o diálogo com diferentes forças políticas será fundamental para a construção de 2026, defendendo a unidade como caminho para fortalecer projetos que priorizem o povo sergipano.

“O que nos move é o trabalho e o desejo de ver Sergipe crescer. Estamos conversando, ouvindo e construindo pontes políticas que permitam avançar cada vez mais”.

